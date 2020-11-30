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Премьер-министр Хорватии заразился коронавирусом

Премьер-министр Хорватии заразился коронавирусом Председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович в связи с выявленным у его супруги Анны Маслач-Пленкович коронавирусом сдал тест на наличие заболевания и получил положительный результат.
Другие страны
30 ноября 2020 г. 23:29
Премьер-министр Хорватии заразился коронавирусом
Андрей Пленкович

Председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович в связи с выявленным у его супруги Анны Маслач-Пленкович COVID-19 сдал тест на наличие заболевания и получил положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь кабинета министров Марко Милич.

"Согласно рекомендациям эпидемиологов, председатель правительства в понедельник прошел повторное тестирование на наличие коронавируса, результат которого положительный", - отметил Милич.

По словам пресс-секретаря, премьер-министр чувствует себя хорошо, а свои служебные обязанности исполняет, находясь дома на самоизоляции и следуя указаниям докторов.

Глава кабмина Хорватии с 29 ноября находится на обязательной 10-дневной самоизоляции из-за заражения его супруги. Результат первого тестирования Пленковича был отрицательным.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın baş naziri koronavirusa yoluxdu

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