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Премьер-министр Франции заразился коронавирусом

Премьер-министр Франции заразился коронавирусом Премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 01:23
Премьер-министр Франции заразился коронавирусом
Жан-Кастекс

Премьер-министр Франции Жан Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на канцелярию премьера.

"Его рабочий график будет скорректирован на ближайшие дни, чтобы он мог продолжать работу, находясь в самоизоляции", - отметил источник агентства.

По сведениям агентства, ранее положительный результат теста на коронавирус получила одна из двух дочерей Кастекса. По этой причине он вчера ушел на самоизоляцию. Французский премьер принимал участие в совещании о ситуации на Гваделупе с представителями кабмина и парламентариями из этой заморской территории Франции по видеосвязи. Мероприятие проводилось в очном формате в Матиньонском дворце в Париже.

В понедельник утром премьер-министр Франции посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо.

Кастекс первый раз уходил на самоизоляцию в декабре 2020 года после того, как президент страны Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Второй раз был 9 июня, однако тогда не сообщалось о том, у кого из тех, с кем встречался премьер, обнаружили COVID-19. Премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса, получив две дозы препарата производства компании AstraZeneca. Последний укол был сделан 19 июня 2021 года.

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