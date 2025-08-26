О нас

Премьер-министр Австралии обвинил Иран в организации антисемитских нападений

Другие страны
26 августа 2025 г. 08:04
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе обвинил Иран в координации как минимум двух антисемитских нападений, произошедших в стране.

Как передает Report со ссылкой на Politico, глава правительства заявил, что австралийские спецслужбы установили связь Ирана с нападением на ресторан в Сиднее и на синагогу в Мельбурне.

В связи с этими событиями Албанезе сообщил о решении выдворить во вторник иранского посла из страны.

"Австралийская организация безопасности и разведки собрала достаточно достоверных данных, сделав крайне тревожный вывод: правительство Ирана напрямую координировало по меньшей мере два нападения. Иран пытался скрыть свое участие, однако организация пришла к выводу, что именно он стоит за этими атаками", — подчеркнул премьер-министр.

