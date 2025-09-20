Премьер Маврикия пытается урегулировать конфликт между управляющими ЦБ
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 13:22
Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам заявил в субботу, что попросил управляющего Центральным банком Раму Ситанена уйти в отставку.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Рамгулам назначит нового управляющего центробанком и его второго заместителя в ближайшие дни.
Эти действия вызваны опасениями премьера на фоне признаков борьбы за власть в ЦБ.
Отметим, что заместитель директора ЦБ Жерар Санспер ушел в отставку 29 августа после конфликта с сыном управляющего, которого он обвинил в попытке вмешаться в работу учреждения. Санспер был третьим по старшинству сотрудником центрального банка и занимал должность второго заместителя управляющего.
