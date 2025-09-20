Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Премьер Маврикия пытается урегулировать конфликт между управляющими ЦБ

    20 сентября, 2025
    13:22
    Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам заявил в субботу, что попросил управляющего Центральным банком Раму Ситанена уйти в отставку.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что Рамгулам назначит нового управляющего центробанком и его второго заместителя в ближайшие дни.

    Эти действия вызваны опасениями премьера на фоне признаков борьбы за власть в ЦБ.

    Отметим, что заместитель директора ЦБ Жерар Санспер ушел в отставку 29 августа после конфликта с сыном управляющего, которого он обвинил в попытке вмешаться в работу учреждения. Санспер был третьим по старшинству сотрудником центрального банка и занимал должность второго заместителя управляющего.

