Премьер Ливана назвал сумму экономического ущерба стране от действий ЦАХАЛ

Правительство Ливана просит арабские и исламские государства оказать поддержку стране, который не в состоянии в одиночку справиться с беспрецедентным в своей истории кризисом, вызванным израильской агрессией.

Правительство Ливана просит арабские и исламские государства оказать поддержку стране, который не в состоянии в одиночку справиться с беспрецедентным в своей истории кризисом, вызванным израильской агрессией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати, выступая на внеочередном саммите стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), открывшемся в Эр-Рияде.

"Израиль продолжает безнаказанно попирать суверенитет Ливана, что ставит под угрозу наше настоящее и будущее, - указал Микати. - Экономический ущерб от военных действий, по данным Всемирного банка, составил 8,5 млрд долларов, агрессия привела к огромным гуманитарным потерям, перемещению около 1,2 млн человек из своих домов". По его словам, нанесен существенный урон сельскому хозяйству и экологии, нарушена работа сферы здравоохранения и образования.

Премьер-министр призвал "немедленно положить конец варварской агрессии против Ливана, добиться прекращения огня и восстановить действие резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в полном объеме".