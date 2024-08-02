Премьер Литвы представила президенту состав нового правительства

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните представила президенту страны Гитанасу Науседе проект указа об обновленном составе правительства.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните представила президенту страны Гитанасу Науседе проект указа об обновленном составе правительства.

Как передает Report, об этом сообщают лиовские СМИ.

Так, главе государства предлагается утвердить Габриэлюса Ландсбергиса - министром иностранных дел, Агне Билотайте - министром внутренних дел, Лауринаса Касчюнаса - министром обороны, Эвелины Добровольски - министром юстиции, Дайнюса Крейвиса - министром энергетики, Гинтаре Скайсте - министром финансов и т.д.

Глава литовского правительства заявила, что она доверяет всем министрам, которые в настоящее время работают в правительстве. По ее словам, все они могут оставаться на своем посту до конца мандата правительства.

При этом Шимоните признала, что она "договорилась об изменениях" с двумя действующими членами правительства – министром здравоохранения Арунасом Дулкисом и министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом, которые вступили в должность в 2020 году в "очень сложных обстоятельствах". Она предложила назначить министром здравоохранения нынешнего заместителя министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, а министром сельского хозяйства - члена Сейма, председателя Комитета по экономическим вопросам Казиса Старкявичюса.