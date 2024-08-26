Премьер Катара находится в Тегеране для переговоров с руководством Ирана

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани находится с визитом в Тегеране.
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Агентство отмечает, что Аль Тани прибыл в столицу Ирана сегодня и уже провел переговоры с новым министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи.
Подробностей об итогах переговоров не приводится.
В рамках визита также запланирована встреча премьера Катара с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Иранские СМИ отмечают, что это первый визит главы МИД зарубежного государства в Иран после назначения Арагчи главой дипломатии.