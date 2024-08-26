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Премьер Катара находится в Тегеране для переговоров с руководством Ирана

Премьер Катара находится в Тегеране для переговоров с руководством Ирана Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани находится с визитом в Тегеране.
Другие страны
26 августа 2024 г. 15:00
Премьер Катара находится в Тегеране для переговоров с руководством Ирана

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани находится с визитом в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Агентство отмечает, что Аль Тани прибыл в столицу Ирана сегодня и уже провел переговоры с новым министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи.

Подробностей об итогах переговоров не приводится.

В рамках визита также запланирована встреча премьера Катара с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Иранские СМИ отмечают, что это первый визит главы МИД зарубежного государства в Иран после назначения Арагчи главой дипломатии.

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