Премьер Катара: Нетаньяху сводит на нет любые попытки достичь мира в Газе

Премьер-министр и глава МИД Катара Шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху сводит на нет все попытки найти возможности для мира в Газе.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Аль Тани подчеркнул, что попытка убийства переговорщиков в стране, ведущей переговоры о прекращении огня, помимо незаконности, является неэтичной и вероломной.

"Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать отпор такому варварскому поведению", - сказал он.

Аль Тани также отметил, что Катар оставляет за собой право ответить Израилю, и не потерпит никаких нарушений своего суверенитета.

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.