ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Премьер Катара: Нетаньяху сводит на нет любые попытки достичь мира в Газе

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 00:38
    Премьер Катара: Нетаньяху сводит на нет любые попытки достичь мира в Газе

    Премьер-министр и глава МИД Катара Шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху сводит на нет все попытки найти возможности для мира в Газе.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, Аль Тани подчеркнул, что попытка убийства переговорщиков в стране, ведущей переговоры о прекращении огня, помимо незаконности, является неэтичной и вероломной.

    "Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать отпор такому варварскому поведению", - сказал он.

    Аль Тани также отметил, что Катар оставляет за собой право ответить Израилю, и не потерпит никаких нарушений своего суверенитета.

    Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.

    премьер-министр Катар ракетный удар

    Последние новости

    00:58

    ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного цикла

    Футбол
    00:38

    Премьер Катара: Нетаньяху сводит на нет любые попытки достичь мира в Газе

    Другие страны
    00:23

    Два пешехода пострадали при наезде автомобиля в Гяндже

    Происшествия
    00:05

    ЕС осуждает удар Израиля по Катару и предупреждает о риске эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    00:03

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму

    Другие страны
    23:49

    Трамп: Россия сознательно затягивает войну в Украине

    Другие страны
    23:35

    Эрдоган решительно осудил израильскую атаку на Доху

    В регионе
    23:19

    Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд

    Другие страны
    23:05

    В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность ударом по Катару

    Внешняя политика
    Лента новостей