Премьер Катара: Израиль не помешает продолжать усилия по урегулированию в Газе

Действия Израиля не помешают Катару продолжать посреднические усилия, предпринимаемые совместно с Египтом и США для урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, комментируя израильский удар по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

"Наша политика основана на твердом убеждении, что справедливый, всеобъемлющий и прочный мир - это стратегический выбор. С этой точки зрения мы заявляем, что ... действия Израиля не помешают нам продолжать наши искренние усилия совместно с Арабской Республикой Египет и США по прекращению этой несправедливой войны в секторе Газа", - сказал премьер на внеочередном заседании министров иностранных дел стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в катарской столице.