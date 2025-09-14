Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Премьер Катара: Израиль не помешает продолжать усилия по урегулированию в Газе

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 19:57
    Премьер Катара: Израиль не помешает продолжать усилия по урегулированию в Газе

    Действия Израиля не помешают Катару продолжать посреднические усилия, предпринимаемые совместно с Египтом и США для урегулирования конфликта в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, комментируя израильский удар по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

    "Наша политика основана на твердом убеждении, что справедливый, всеобъемлющий и прочный мир - это стратегический выбор. С этой точки зрения мы заявляем, что ... действия Израиля не помешают нам продолжать наши искренние усилия совместно с Арабской Республикой Египет и США по прекращению этой несправедливой войны в секторе Газа", - сказал премьер на внеочередном заседании министров иностранных дел стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в катарской столице.

    Qətərin Baş naziri: İsrailin addımları Qəzzanın həlli ilə bağlı səylərə mane olmayacaq

