Премьер Канады Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера Либеральной партии

Джастин Трюдо в самое ближайшее время сложит с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады, но уйдет в отставку с поста премьер-министра только после избрания нового руководителя либералов.

Джастин Трюдо в самое ближайшее время сложит с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады, но уйдет в отставку с поста премьер-министра только после избрания нового руководителя либералов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в правительстве страны.

По его данным, Трюдо уже попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта. Отмечается, что это необходимо, чтобы оппозиционные партии не смогли провести голосование по вотуму доверия премьеру, которое они планировали на конец января.

Ожидается, Трюдо сделает заявление о своем политическом будущем в понедельник в 19:45 по бакинскому времени.