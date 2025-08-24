О нас

Премьер Канады прибыл в Киев в День независимости Украины

Премьер Канады прибыл в Киев в День независимости Украины Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье утром прибыл в Киев на празднование 34-го Дня независимости Украины.
Другие страны
24 августа 2025 г. 10:17
Премьер Канады прибыл в Киев в День независимости Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье утром прибыл в Киев на празднование 34-го Дня независимости Украины.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети X.

"В этот День независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает свою поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - отметил Карни.

Ранее сообщалось, что премьер Канады также 25-27 августа посетит Польшу, Германию и Латвию, чтобы усилить сотрудничество в важных сферах, в частности в коллективной обороне.

Карни также встретится с военнослужащими Вооруженных сил Канады, которые участвуют в операции REASSURANCE, крупнейшей активной военной миссии страны за рубежом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Carney to meet with Zelenskyy in Ukraine to discuss military aid, security guarantees
Версия на азербайджанском языке Kanadanın Baş naziri Ukraynanın Müstəqillik Günündə Kiyevə gedib

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
20 августа 2025 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi