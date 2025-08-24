Премьер Канады прибыл в Киев в День независимости Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье утром прибыл в Киев на празднование 34-го Дня независимости Украины.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети X.

"В этот День независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает свою поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - отметил Карни.

Ранее сообщалось, что премьер Канады также 25-27 августа посетит Польшу, Германию и Латвию, чтобы усилить сотрудничество в важных сферах, в частности в коллективной обороне.

Карни также встретится с военнослужащими Вооруженных сил Канады, которые участвуют в операции REASSURANCE, крупнейшей активной военной миссии страны за рубежом.