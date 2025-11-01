Премьер Канады планирует в 2026 году посетить Китай

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ожидать немедленного снижения китайских тарифов на канадские товары, такие как канола, является нереалистичным.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом он сказал, комментируя итоги своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Главное, чего мы добились - это то, ради чего встреча и проводилась: восстановление диалога на самом высоком уровне впервые за восемь лет и открытие нескольких направлений для дальнейшего взаимодействия", - сказал Карни.

Переговоры прошли на полях саммита АТЭС в Южной Корее и стали первой официальной двусторонней встречей между лидерами Канады и Китая с 2017 года.

Он отметил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в следующем году. При этом Карни не стал делать прогнозов, как скоро удастся решить вопросы тарифов и взаимных ограничений на поездки граждан.

"Люди иногда упрощают это до "ты мне - я тебе", но это так не работает", - пояснил премьер.

Карни подчеркнул, что Оттава преследует долгосрочную цель - открыть для канадского бизнеса более широкий круг возможностей на китайском рынке.

По его словам, речь может идти о сферах, не вызывающих споров, таких как розничная торговля, где уже успешно работают канадские компании. При этом, добавил он, ограничения на инвестиции, вероятно, сохранятся в более чувствительных областях - например, в сфере кибербезопасности.

На вопрос, готов ли он ослабить 100-процентный тариф на китайские электромобили, Карни ответил уклончиво, заявив лишь, что правительство будет действовать "осторожно", учитывая общие проблемы автопрома, намекая, по-видимому, на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт автомобилей из Канады.

В то же время Карни отметил, что между Канадой и Китаем ведется более широкая дискуссия о сотрудничестве в области чистой энергетики:

"Некоторые из самых конкурентоспособных компаний в мире работают в Китае, в частности, в офшорной ветроэнергетике и системах накопления энергии. Это естественная сфера для сотрудничества, даже не затрагивая тему электромобилей".