    Премьер Канады осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в Оттаве

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 09:37
    Премьер-министр Канады Марк Карни осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в Оттаве.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом он написал в соцсетях.

    Карни также оставил послание еврейской общине Канады, заявив, что будет бороться с антисемитизмом, "где бы он ни проявлялся".

    Отметим, что 70-летняя еврейка была ранена ножом в продуктовом магазине в Оттаве, предположительно, на почве ненависти. 

