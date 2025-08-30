Премьер Канады осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в Оттаве

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в Оттаве.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом он написал в соцсетях.

Карни также оставил послание еврейской общине Канады, заявив, что будет бороться с антисемитизмом, "где бы он ни проявлялся".

Отметим, что 70-летняя еврейка была ранена ножом в продуктовом магазине в Оттаве, предположительно, на почве ненависти.