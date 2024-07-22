Премьер Израиля в ходе визита в США планирует встретиться с Трампом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в США планирует встретиться с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Планируется также встреча с экс-президентом США Дональдом Трампом, но пока нет подтверждения, что это встреча состоится", - сказал он.
По данным The Times of Israel, премьер уже вылетел в Вашингтон, где проведет встречи с действующим президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Также ожидается его выступление в Конгрессе США 24 июля.
Перед вылетом в аэропорту Бен-Гурион Нетаньяху заявил о том, что будет обсужден вопрос освобождения заложников и ситуация в секторе Газа.