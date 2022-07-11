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Премьер Израиля обсудил с президентом Египта визит Байдена

Премьер Израиля обсудил с президентом Египта визит Байдена Премьер-министр Израиля Яир Лапид обсудил в воскресенье по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси предстоящий визит президента США Джо Байдена в регион, палестинский вопрос и необходимость спокойствия, а также возможные пути преодоления пос
Другие страны
11 июля 2022 г. 00:18
Премьер Израиля обсудил с президентом Египта визит Байдена

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обсудил в воскресенье по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси предстоящий визит президента США Джо Байдена в регион, палестинский вопрос и необходимость спокойствия, а также возможные пути преодоления последствий кризиса в Украине для продовольственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Сегодня вечером (в воскресенье – ред.) премьер-министр Яир Лапид провел беседу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Они обсудили предстоящий визит президента Байдена в регион на начинающейся неделе. Они также отметили палестинский вопрос и необходимость спокойствия. В ходе беседы премьер-министр Лапид и президент Ас-Сиси обсудили возможные пути преодоления последствий кризиса в Украине для продовольственной безопасности", - говорится в заявлении.

Лидеры также "обсудили двусторонние и региональные вопросы и подчеркнули важность мирного соглашения между Египтом и Израилем, которое заложило основу стратегических отношений между странами и является центральной опорой региональной стабильности". Лапид и ас-Сиси "выразили приверженность дальнейшему развитию отношений, в том числе в экономической сфере", добавили в канцелярии.

Отметим, что Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

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Версия на азербайджанском языке İsrail və Misir liderləri arasında telefon danışığı olub

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