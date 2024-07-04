Премьер Италии посетит Китай с визитом в конце июля

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена посетить Китай с визитом в конце июля впервые после выхода Италии из инициированного Пекином проекта "Один пояс - один путь".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена посетить Китай с визитом в конце июля впервые после выхода Италии из инициированного Пекином проекта "Один пояс - один путь".

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их информации, визит Мелони может состояться 29-30 июля. Сейчас в Пекине находится министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо, который подготавливает почву для визита итальянского премьера.

Согласно информации, кроме того, в ноябре Китай может посетить президент Италии Серджо Маттарелла.

По мнению экспертов, поездка Мелони в Пекин относится к проявлениям "осторожной дипломатии" - подхода, нацеленного на избежание разрыва связей с КНР и создание возможностей для двустороннего сотрудничества вне рамок вышеупомянутого проекта.

Итальянский премьер уже планировала посетить КНР 10 месяцев назад, однако тогда ее визит был отменен.