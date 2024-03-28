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Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска в Украину

Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска в Украину Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эмманюэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке европейских войск в Украину.
Другие страны
28 марта 2024 г. 16:50
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эмманюэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке европейских войск в Украину.

Как передает Report, об этом она сообщила в эфире канала Rete4.

"Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ним не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие слова используем", - сказала Мелони.

Она рассказала, что после недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться сообщения о том, якобы лидеры готовят Европу к войне, но там говорилось про гражданскую оборону.

После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля Макрон заявил о том, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.

После этого Макрон подвергся острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили его во втягивании Парижа в конфликт.

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Версия на английском языке Italian PM condemns Macron for idea of sending troops to Ukraine

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