Премьер Испании: Предложим ЕС окончательно отказаться от перевода часов

Испания предложит Евросоюзу отказаться от перевода часов, не использовать летнее и зимнее время.

Как передает Report со ссылкой на El Mundo, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По его словам, Европарламент еще шесть лет назад проголосовал за отказ от практики перевода часов, подчеркнув, что полезная практика – эта та, которая прислушивается к гражданам и науке. Перевод часов имеет негативное влияние на здоровье и жизнь людей.

В Испании отказ от перевода часов поддерживают 66% населения.