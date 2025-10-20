Премьер Испании: Предложим ЕС окончательно отказаться от перевода часов
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 11:59
Испания предложит Евросоюзу отказаться от перевода часов, не использовать летнее и зимнее время.
Как передает Report со ссылкой на El Mundo, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
По его словам, Европарламент еще шесть лет назад проголосовал за отказ от практики перевода часов, подчеркнув, что полезная практика – эта та, которая прислушивается к гражданам и науке. Перевод часов имеет негативное влияние на здоровье и жизнь людей.
В Испании отказ от перевода часов поддерживают 66% населения.
