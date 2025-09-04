Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    Премьер Испании не смог прилететь в Париж на саммит по Украине из-за поломки самолета

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 12:29
    Премьер Испании не смог прилететь в Париж на саммит по Украине из-за поломки самолета

    Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид по пути на саммит по Украине в Париже из-за технической неисправности самолета.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.

    Согласно информации, Педро Санчес примет участие в мероприятии по видеосвязи.

    СМИ отмечают, что правительственные самолеты в Испании, на которых летают первые лица страны, устарели и уже неоднократно выходили из строя. В стране неоднократно поднимали вопрос о необходимости их замены, однако этому мешают высокая стоимость и политические разногласия.

    Педро Санчес Испания самолет российско-украинская война саммит по Украине
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İspaniya Baş nazirinin təyyarəsində nasazlıq yaranıb

    Последние новости

    13:30

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    13:21
    Фото

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    13:10

    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    13:07

    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    13:05

    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    13:03

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Внутренняя политика
    12:58

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    12:46

    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    Лента новостей