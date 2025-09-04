Премьер Испании не смог прилететь в Париж на саммит по Украине из-за поломки самолета

Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид по пути на саммит по Украине в Париже из-за технической неисправности самолета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно информации, Педро Санчес примет участие в мероприятии по видеосвязи.

СМИ отмечают, что правительственные самолеты в Испании, на которых летают первые лица страны, устарели и уже неоднократно выходили из строя. В стране неоднократно поднимали вопрос о необходимости их замены, однако этому мешают высокая стоимость и политические разногласия.