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Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Украину

Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Украину Пемьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами.
Другие страны
23 августа 2024 г. 10:31
Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Украину

Пемьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Его прибытие в Киев совпадает с Днем государственного флага Украины - в канун Дня независимости Украины. По информации Bloomberg, визит главы индийского правительства в Киев будет кратким. Речь идет всего о нескольких часах из соображений безопасности.

Напомним, что вчера индийский премьер встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском.

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