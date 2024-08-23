Премьер-министр Индии прибыл с визитом в Украину

Пемьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом в Украину с момента установления дипломатических отношений между странами.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
Его прибытие в Киев совпадает с Днем государственного флага Украины - в канун Дня независимости Украины. По информации Bloomberg, визит главы индийского правительства в Киев будет кратким. Речь идет всего о нескольких часах из соображений безопасности.
Напомним, что вчера индийский премьер встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском.