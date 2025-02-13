Премьер Индии хочет встретиться с Маском

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своей поездки в Вашингтон планирует встретиться с Илоном Маском.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своей поездки в Вашингтон планирует встретиться с Илоном Маском.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, это связано с желанием компании Starlink запустить свою сеть в Индии, которое столкнулось с противодействием компанией миллиардера Мукеша Амбани, связанное с его взглядом на предоставление спектра спутниковых услуг в стране.

Правительство Индии встало на сторону Маска, который считает, что спектр следует распределять, а не продавать с аукциона. Заявка Starlink на получение лицензии все еще находится на рассмотрении.

Амбани убеждал Нью-Дели в необходимости равных условий игры, и его руководители были обеспокоены тем, что его телекоммуникационная компания, потратившая $19 млрд на аукционах по продаже эфирных волн, рискует потерять клиентов широкополосного доступа в Интернет из-за Starlink, а также, возможно, клиентов, предоставляющих услуги передачи данных и голоса, по мере развития технологий.