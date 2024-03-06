Премьер и глава МИД Швеции отправились в США

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон в среду, 6 марта.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон в среду, 6 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

"В ходе визита пройдут, среди прочего, двусторонние встречи с американской администрацией и встречи с членами Конгресса", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал этот пресс-релиз внутриполитический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, "это нельзя интерпретировать иначе, как то, что правительство абсолютно уверено в том, что Венгрия завтра отдаст свои документы в Вашингтон и что Швеция, таким образом, сможет стать полноправным членом НАТО. Тот факт, что сопровождает сам премьер-министр, также может указывать на то, что планируется встреча с президентом Джо Байденом".

Источники в НАТО сообщили газете Dagens Nyheter, что если Швеция, в свою очередь, быстро представит документы о вступлении, королевство может стать членом блока уже в четверг или в пятницу.