О нас

Премьер и глава МИД Швеции отправились в США

Премьер и глава МИД Швеции отправились в США Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон в среду, 6 марта.
Другие страны
6 марта 2024 г. 17:55
Премьер и глава МИД Швеции отправились в США

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон в среду, 6 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

"В ходе визита пройдут, среди прочего, двусторонние встречи с американской администрацией и встречи с членами Конгресса", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал этот пресс-релиз внутриполитический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, "это нельзя интерпретировать иначе, как то, что правительство абсолютно уверено в том, что Венгрия завтра отдаст свои документы в Вашингтон и что Швеция, таким образом, сможет стать полноправным членом НАТО. Тот факт, что сопровождает сам премьер-министр, также может указывать на то, что планируется встреча с президентом Джо Байденом".

Источники в НАТО сообщили газете Dagens Nyheter, что если Швеция, в свою очередь, быстро представит документы о вступлении, королевство может стать членом блока уже в четверг или в пятницу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
4 марта 2024 г. 17:39
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру
4 марта 2024 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi