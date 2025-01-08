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Премьер Гренландии встретится с королем Дании после требований Трампа

Премьер Гренландии встретится с королем Дании после требований Трампа Премьер Гренландии Муте Эгеде в среду встретится с королем Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остров США.
Другие страны
8 января 2025 г. 14:11
Премьер Гренландии встретится с королем Дании после требований Трампа

Премьер Гренландии Муте Эгеде в среду встретится с королем Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остров США.

Как передает Report, об этом агентство Reuters со ссылкой на датский королевский дом.

"В среду лидер Гренландии встретится с королем Дании в Копенгагене", - говорится в сообщении агентства.

Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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Версия на английском языке Greenland's Premier to meet Danish king amid Trump's controversial demands

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