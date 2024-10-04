Премьер Франции предупредил о высоком риске финансового кризиса в стране

Во Франции высок риск финансового кризиса.

Во Франции высок риск финансового кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со слов премьер-министра Мишеля Барнье.

"Это торможение, оно необходимо, иначе мы идем прямо к финансовому кризису. (...) Он перед нами, нужно его предупредить", - заявил он.

Премьер так объяснил предложенные им меры по экономии 60 млрд евро в бюджете будущего года, из которых 40 млрд предполагается обеспечить за счет сокращения бюджетных расходов, а еще 20 млрд - за счет дополнительных налогов.

Власти страны планируют меры сокращения расходов и увеличения налогов на общую сумму около 60 млрд евро в 2025 году, рассчитывая уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП с 6,1% ВВП в текущем году.

Эти меры вводятся на один или два года. Повышение коснется только компаний с годовой выручкой от 1 млрд евро. Таким образом, увеличение налогов затронет порядка 300 крупнейших компаний страны.

Относительно частных лиц он сказал, что повышение налогов коснется лишь самых состоятельных, с годовым доходом на семейную пару в 500 тыс. евро и выше. Это позволит привлечь в бюджет порядка 2 млрд евро за год.

В общей сложности повышение налогов для крупных компаний и частных лиц позволит привлечь в бюджет около 20 млрд евро, полагают в правительстве. Власти Франции также планируют добиться существенной бюджетной экономии за счет сокращения в следующем году расходов различных министерств, местных органов власти и бюджета программы социального обеспечения.