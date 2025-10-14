Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 18:48
    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Выполнение условий пенсионной реформы во Франции будет приостановлено до новых президентских выборов, которые состоятся весной 2027 года.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, выступая с заявлением об общей политике правительства перед Национальным собранием (нижней палатой парламента) страны.

    "Готово ли правительство к новому обсуждению будущего нашей пенсионной системы? Ответ - да, - сказал он. - Самое большое богатство страны - это ее коллективная способность двигаться вперед. Поэтому этой осенью я предложу парламенту приостановить реформу пенсионной системы 2023 года до президентских выборов".

    Глава правительства заявил, что страна проходит через череду тяжелых кризисов, и "те, кто не меняются и цепляются за старые рефлексы и позиции, исчезнут". Лекорню добавил, что ситуация требует принятия срочных мер, поэтому он принял поручение президента сформировать правительство, чтобы в ближайшие три месяца принять бюджет на следующий год. "Некоторые хотели бы, чтобы этот парламентский кризис перерос в кризис режима. Но этого не произойдет", - подчеркнул он.

    Лекорню пообещал парламентариям, что в период своего пребывания на посту премьера не будет использовать часть 3 статьи 49 Конституции Франции, в соответствии с которой правительство может принимать законы в обход парламента. По его словам, это "огромный разрыв" по сравнению с политикой его предшественников и теперь у оппозиции нет повода для автоматического вотума недоверия кабмину.

    Премьер призвал депутатов вместе обсуждать бюджет на следующий год и пообещал, что в будущем правительство будет предлагать законопроекты, обсуждать их с депутатами, но принимать их будет только парламент.

    Франция пенсионная реформа Себастьен Лекорню
    Fransa Baş naziri pensiya islahatının 2027-ci ilə qədər dondurulduğunu açıqlayıb

    Последние новости

    19:36

    Пришедшие к власти на Мадагаскаре военные создадут переходные органы - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    19:29
    Фото

    В Самарканде прошла церемония открытия совместных учений "Единство-2025"

    Армия
    19:23

    Подготовлена карта Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    19:22
    Фото

    На выставке Rebuild Karabakh представлен отдельный стенд для МСП

    Бизнес
    19:17

    В Баку доля такси с 8-летним сроком эксплуатации составляет 67%

    Инфраструктура
    19:12

    AYNA прокомментировало решение Кабмина относительно такси

    Инфраструктура
    18:58

    Ильхам Алиев сделал очередную публикацию об участии в Саммите мира по Ближнему Востоку

    Внешняя политика
    18:56

    Прибыль Premium Bank снизилась более чем на 4%

    Финансы
    18:48

    Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

    Другие страны
    Лента новостей