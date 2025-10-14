Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года

Выполнение условий пенсионной реформы во Франции будет приостановлено до новых президентских выборов, которые состоятся весной 2027 года.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, выступая с заявлением об общей политике правительства перед Национальным собранием (нижней палатой парламента) страны.

"Готово ли правительство к новому обсуждению будущего нашей пенсионной системы? Ответ - да, - сказал он. - Самое большое богатство страны - это ее коллективная способность двигаться вперед. Поэтому этой осенью я предложу парламенту приостановить реформу пенсионной системы 2023 года до президентских выборов".

Глава правительства заявил, что страна проходит через череду тяжелых кризисов, и "те, кто не меняются и цепляются за старые рефлексы и позиции, исчезнут". Лекорню добавил, что ситуация требует принятия срочных мер, поэтому он принял поручение президента сформировать правительство, чтобы в ближайшие три месяца принять бюджет на следующий год. "Некоторые хотели бы, чтобы этот парламентский кризис перерос в кризис режима. Но этого не произойдет", - подчеркнул он.

Лекорню пообещал парламентариям, что в период своего пребывания на посту премьера не будет использовать часть 3 статьи 49 Конституции Франции, в соответствии с которой правительство может принимать законы в обход парламента. По его словам, это "огромный разрыв" по сравнению с политикой его предшественников и теперь у оппозиции нет повода для автоматического вотума недоверия кабмину.

Премьер призвал депутатов вместе обсуждать бюджет на следующий год и пообещал, что в будущем правительство будет предлагать законопроекты, обсуждать их с депутатами, но принимать их будет только парламент.