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Премьер Франции назвал ситуацию с дефицитом госбюджета крайне тяжелой

Премьер Франции назвал ситуацию с дефицитом госбюджета крайне тяжелой Во Франции из-за дефицита госбюджета ситуация остается тяжелой.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 16:27
Премьер Франции назвал ситуацию с дефицитом госбюджета крайне тяжелой

Во Франции из-за дефицита госбюджета ситуация остается тяжелой.

Как передает Report, об этом агентство France Presse сообщает со слов премьер-министра Франции Мишеля Барнье.

"Бюджетная ситуация в стране, которую я обнаружил, очень серьезна. Я запросил от правительства полную информацию, чтобы оценить ее реальное состояние. Эта ситуация требует больших шагов, а не мелких заявлений. Она требует ответственности", - отметил он.

Барнье отметил, что его цель - "вернуться на путь роста и повысить уровень жизни французов, в то время как мы уже являемся страной, где налоговое бремя является самым высоким".

Между тем, издание Parisien сообщило, что премьер изучает возможность повышения налогов в стране, включая введение налога на богатство.

Согласно данным Минфина страны, дефицит бюджета в 2024 году может составить 5,6%, а не 5,1%. Таким образом, предстоит принять меры жесткой экономии и найти еще 16 млрд евро для удержания показателя на уровне заявленных 5,1%. В июле глава Минфина Брюно Ле Мэр уже заявлял о том, что Франции необходимо сэкономить 25 млрд евро в 2024 году для сдерживания бюджетного дефицита на этом уровне.

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Версия на английском языке France considers wealth tax amid mounting budget concerns
Версия на азербайджанском языке Fransanın baş naziri: Büdcə kəsiri ilə bağlı vəziyyət son dərəcə ağırdır

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