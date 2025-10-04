Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Премьер Франции хочет ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 16:30
    Премьер Франции хочет ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год, чтобы получить поддержку оппозиции, представляющей социалистов, по бюджету на 2026 год.

    Как передает Report, об этом сообщила финансовая ежедневная газета Les Echos.

    "Лекорню планирует два меры, которые будут направлены на налогоплательщиков с доходами свыше 250 тысяч евро или 500 тысяч евро для супружеской пары", - отмечает издание.

    Меры позволят собрать в бюджет дополнительно около 3 млрд евро к следующему году.

    налоги Франция Себастьен Лекорню
    Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilər

    Последние новости

    16:48

    Нефтегазовый сектор Азербайджана обеспечил более 835 млн манатов поступлений в I полугодии

    Энергетика
    16:30

    Премьер Франции хочет ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год

    Другие страны
    16:27

    Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

    Другие страны
    16:17

    В Украине 8 раненых госпитализировали после удара РФ по пассажирскому поезду - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:10

    Азербайджанский стрелок завоевала серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    16:06
    Фото

    Сегодня в Джебраиле отмечают День города

    Внутренняя политика
    15:57

    Азербайджан сократил расходы на импорт металлов из Турции более чем на 26%

    Бизнес
    15:57
    Фото

    Сборная Азербайджана U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ

    Футбол
    15:38

    В Кино-центре Низами состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Сона"

    Культура
    Лента новостей