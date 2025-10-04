Премьер Франции хочет ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год
- 04 октября, 2025
- 16:30
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год, чтобы получить поддержку оппозиции, представляющей социалистов, по бюджету на 2026 год.
Как передает Report, об этом сообщила финансовая ежедневная газета Les Echos.
"Лекорню планирует два меры, которые будут направлены на налогоплательщиков с доходами свыше 250 тысяч евро или 500 тысяч евро для супружеской пары", - отмечает издание.
Меры позволят собрать в бюджет дополнительно около 3 млрд евро к следующему году.
