    Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilər

    Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilər

    Fransanın Baş naziri Sebastyen Lekornyu 2026-cı ilin büdcəsi üçün sosialist müxalifətdən dəstək qazanmaq üçün illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Les Echos" gündəlik maliyyə qəzeti məlumat yayıb.

    Qəzet qeyd edir ki, Lekornyu gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşları və ya 500 mindən çox olan evli cütlükləri hədəf alacaq iki tədbir planlaşdırır.

    Tədbirlər gələn ilə qədər büdcəyə əlavə 3 milyard avro cəlb edilməsinə imkan verəcək.

    Премьер Франции хочет ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год

