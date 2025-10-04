Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilər
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 16:43
Fransanın Baş naziri Sebastyen Lekornyu 2026-cı ilin büdcəsi üçün sosialist müxalifətdən dəstək qazanmaq üçün illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Les Echos" gündəlik maliyyə qəzeti məlumat yayıb.
Qəzet qeyd edir ki, Lekornyu gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşları və ya 500 mindən çox olan evli cütlükləri hədəf alacaq iki tədbir planlaşdırır.
Tədbirlər gələn ilə qədər büdcəyə əlavə 3 milyard avro cəlb edilməsinə imkan verəcək.
Son xəbərlər
16:50
"Qlobal Sumud Donanması"nın iştirakçıları Türkiyəyə gətirilibRegion
16:47
Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıbBiznes
16:46
Azərbaycanın U-21 millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
16:43
Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilərDigər ölkələr
16:42
Azərbaycanın ikinci dəfə ev sahibliyi etdiyi Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başa çatıbCOP29
16:41
Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan turist ölübDigər ölkələr
16:24
Bakıda və rayonlarda külək güclənəcəkEkologiya
16:22
Foto
QMİ sədri: ABŞ və Azərbaycan dini konfessiyaları arasındakı dostluq iki xalqın mənafeyinə xidmət edirXarici siyasət
16:22