    Премьер Финляндии назвал сдерживание РФ лучшей инвестицией в будущее Европы

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 11:34
    Премьер Финляндии назвал сдерживание РФ лучшей инвестицией в будущее Европы

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал поддержку Украины и сдерживание РФ лучшей инвестицией в будущее Европейского сообщества.

    Как передает Report, об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Антониу Коштой.

    "Мы должны исследовать каждую возможность укрепить способности Украины, помогать ей справиться с вызовами и помочь в восстановлении. Мы также должны продолжать сдерживать Россию. <...> Нужно быть готовым использовать все возможные инструменты, включая 7 статью ЕС", - сказал Орпо. 

    Глава финского правительства назвал приоритетом страны развивать устойчивость и оборону. 

    "Финляндия сейчас в особой позиции, так как страна находится на границе с РФ", - сказал премьер-министр.

    Finlandiya Baş naziri: Rusiyanın çəkindirilməsi Avropanın gələcəyinə ən yaxşı investisiyadır

