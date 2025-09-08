Премьер Финляндии назвал сдерживание РФ лучшей инвестицией в будущее Европы

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал поддержку Украины и сдерживание РФ лучшей инвестицией в будущее Европейского сообщества.

Как передает Report, об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европейского Совета Антониу Коштой.

"Мы должны исследовать каждую возможность укрепить способности Украины, помогать ей справиться с вызовами и помочь в восстановлении. Мы также должны продолжать сдерживать Россию. <...> Нужно быть готовым использовать все возможные инструменты, включая 7 статью ЕС", - сказал Орпо.

Глава финского правительства назвал приоритетом страны развивать устойчивость и оборону.

"Финляндия сейчас в особой позиции, так как страна находится на границе с РФ", - сказал премьер-министр.