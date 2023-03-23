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Премьер Эстонии: ЕС должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций

Премьер Эстонии: ЕС должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций Европейский Союз должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.
Другие страны
23 марта 2023 г. 16:02
Премьер Эстонии: ЕС должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций

Европейский Союз должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам Каллас, необходимо обсуждать ответственность за обход санкционных мер.

"Мы видим, что сейчас у нас не так много торговых отношений с РФ, а торговля с третьими странами идет. И вопрос в том, торгуем ли мы действительно с третьими странами, или Россия использует их для своей выгоды", - сказала она.

Каллас добавила, что в ЕС уже начали обсуждать возможные последствия для тех, кто обходит санкции.

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