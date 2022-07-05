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Премьер Чехии: Восстановление Украины является приоритетом Праги

Премьер Чехии: Восстановление Украины является приоритетом Праги Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретился на проходящей в швейцарском городе Лугано международной конференции со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем и заверил его, что одним из главных приоритетов начавшегося 1 июля председательства Праги в Еврос
Другие страны
5 июля 2022 г. 05:39
Премьер Чехии: Восстановление Украины является приоритетом Праги

Премьер-министр Чехии Петр Фиала встретился на проходящей в швейцарском городе Лугано международной конференции со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем и заверил его, что одним из главных приоритетов начавшегося 1 июля председательства Праги в Евросоюзе является восстановление Украины.

Как передает Report, об этом глава чешского кабмина написал на своей странице в Twitter.

"В Лугано я встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Его заверил, что одним из приоритетов чешского председательствования в ЕС является восстановление его страны", - отметил Фиала.

Чешский премьер заявил об этом и в ходе состоявшегося ранее в понедельник своего выступления на конференции. При этом он сказал, что на фоне развивающегося конфликта не может прогнозировать, когда конкретно будет начат процесс восстановления Украины.

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