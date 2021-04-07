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Премьер Чехии уволил главу минздрава

Премьер Чехии уволил главу минздрава В свою очередь Блатны заявил, что считает свое увольнение политически мотивированным
Другие страны
7 апреля 2021 г. 13:13
Премьер Чехии уволил главу минздрава

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что принял решение уволить главу минздрава страны Яна Блатны. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости

"Вместо Яна Блатны пост главы минздрава займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер", - сказал Бабиш, которого цитирует Чешское ТВ.

В свою очередь Блатны заявил, что считает свое увольнение политически мотивированным. "Решением премьера я освобожден от должности главы минздрава. Я считаю, что это сделано по политическим мотивам. Сам я относился к своей работе честно, с использованием всех своих знаний и сил", - сказал он на пресс-конференции.

Аребергер станет четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.

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