Премьер Британии сделал официальное заявление о досрочных выборах

Премьер-министр Великобритании назначил досрочные выборы на июль.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 4 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он объявил, выступая перед зданием своей официальной резиденции в Лондоне.

Он заявил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести выборы.

"Сейчас время для Великобритании выбирать свое будущее - решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности. Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля", - заявил Сунак.

Он добавил, что выборы пройдут в "самой опасной с момента окончания холодной войны" мировой обстановке.

20:16

Премьер-министр Великобритании назначил досрочные выборы на июль.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканалы ITV и Sky News.

Согласно информации, досрочные выборы в Великобритании назначены на 4 июля, а официальное заявление по этому поводу премьер-министр Риши Сунак сделает позднее в среду.

Сейчас премьер проводит заседание правительства. Причины объявления выборов раньше срока не называются, однако газета The Times обращает внимание на публикацию об инфляции, вышедшую утром: в апреле кабинету министров удалось снизить рост цен до 2,3% в годовом выражении. Это значительно меньше, чем 11,1% в октябре 2022 года, когда Сунак пришел к власти, и практически соответствует целевому показателю Банка Англии в 2%.

Политические аналитики не исключают, что лидер правящей Консервативной партии Сунак решил воспользоваться моментом, чтобы провести выборы. По закону они должны были состояться до января 2025 года.