Премьер Бельгии назвал условия поддержки идеи "репарационного кредита" для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия, при которых согласится поддержать идею о "репарационном кредите" для Украины с использованием замороженных российских активов.

Как передает Report, со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сказал журналистам перед саммитом лидеров ЕС 23 октября.

Барт де Вевер подчеркнул, что его больше всего беспокоит юридический аспект вопроса, поскольку именно в Бельгии расположен финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ.

"Даже во время Второй мировой войны замороженные активы никогда не трогали. Поэтому это очень важный шаг, если на него решаться. И у нас есть три требования", – сказал он.

Первое требование – полное распределение юридических рисков. "Мы можем пострадать от гигантских исков. Поэтому, если вы хотите это сделать, нужно делать это вместе. (Во-вторых), мы хотим гарантий на случай, если деньги придется возвращать, что присоединится каждая страна. Нельзя, чтобы последствия потом оказались полностью на Бельгии", – подчеркнул премьер.

В-третьих, Бельгия хочет, чтобы аналогичные шаги рядом с ней делали другие страны, где есть замороженные российские активы.

"Мы знаем, что в других странах есть большие суммы российских денег, и они об этом всегда молчат. Если мы движемся в этом вопросе – давайте двигаться вместе", – отметил де Вевер.

Он добавил, что если другие не согласятся на эти требования, тогда он "будет делать все возможное", чтобы заблокировать решение о репарационном займе, потому что видит в нем большие риски.

"Конечно, еще нужен анализ, какими могут быть контрмеры. Страны-члены должны понимать, что если они заберут деньги Путина, он заберет наши деньги", – подчеркнул де Вевер, объясняя, что Россия может конфисковать собственность европейских компаний, которые до сих пор присутствуют в РФ, и так же могут поступить лояльные к РФ страны.

"Мы заберем замороженные деньги Путина и можем там "разрешить" ему забрать эти деньги обратно. Так что мы можем даже помочь ему, вместо того, чтобы наказать. А потом, конечно, все эти компании с конфискованной собственностью начнут судиться против нас. Должна быть прозрачность в отношении рисков и юридической базы для решения – потому что я ее еще не видел. Если вы хотите принимать решения, которых в истории еще не было, нужно начинать с юридической базы", – подчеркнул премьер Бельгии.

Он считает предостережения Бельгии абсолютно обоснованными.