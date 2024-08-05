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Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну

Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку.
Другие страны
5 августа 2024 г. 13:27
Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что она покинула официальную резиденцию на военном вертолете, и могла уехать из страны в Финляндию.

Протестующие в Бангладеш ворвались в резиденцию Хасины.

Ранее агентство France Presse со ссылкой на источник, близкий к премьеру, сообщило о том, что премьер и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в столице страны Дакке и отправились в более безопасное место.

"Премьер и ее сестра покинули дворец Ганабхабан, чтобы найти более безопасное место... Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это", - приводит агентство слова источника.

Тем временем, по данным агентства, сын премьера, находящийся в США, в соцсетях призвал силы безопасности страны не позволить "неизбранному правительству прийти к власти".

Протесты и демонстрации начались по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

По последним данным, не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш.

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