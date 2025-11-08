Премьер Албании: Рассчитываем на вступление в ЕС к 2030 году
Другие страны
08 ноября, 2025
- 17:08
Албания рассчитывает на вступление в Европейский союз к 2030 году.
Как передает Report, об этом зявил в интервью австрийской газете Die Presse премьер Албании Эди Рама.
По его словам, Тирана совместно с Еврокомиссией разработала график завершения переговорного процесса к 2027 году. После этого на ратификацию соглашений государствами-членами ЕС потребуется примерно два года.
"У нас есть план, есть сроки и много работы, которую предстоит проделать. Все это - часть нашего совместного плана с Европейской комиссией. Мы же не действуем в одиночку, мы получаем всестороннюю поддержку. После завершения переговоров мы рассчитываем еще примерно на два года для процессов ратификации. Отсюда и наша целевая дата - 2030 год", - отметил он.
