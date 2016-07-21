​Премьеры стран Вышеградской четверки обсудят будущее ЕС и итоги Brexit

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Саммит лидеров стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия - V4) начался сегодня в Варшаве, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил замглавы польского МИД Конрад Шиманьский, премьеры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии Беата Шидло, Богуслав Соботка, Роберт Фицо и Виктор Орбан в основном будут обсуждать будущее Европейского союза.

По словам Шиманьского, польский премьер пригласила своих коллег в Варшаву, чтобы выработать совместную реакцию перед неформальным саммитом ЕС, который состоится в сентябре в Братиславе.

Замглавы польского МИД подчеркнул, что саммит должен дать ответ на вопрос, в какой ситуации находится ЕС в связи с Brexit, и почему он произошел.