Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в песчаную ловушку во время игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Report, ролик, на котором запечатлен момент падения, опубликован на видеохостинге YouTube.

Абэ после удара по мячу попытался выбраться из песчаной ловушки, однако оступился и упал обратно в яму. К японскому политику тут же подбежал помощник, однако ему не потребовалось помощь.

Встреча лидеров США и Японии состоялось на прошлой неделе, однако ролик с падением был опубликован только сейчас.