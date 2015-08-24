Премьер Японии намерен продолжать диалог с Москвой

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник на слушаниях в бюджетном комитете верхней палаты парламента, что намерен продолжать диалог с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

При этом Абэ назвал поездку премьер-министра России Дмитрия Медведева на Итуруп "вызывающей крайнее сожаление".

В субботу в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку глава российского правительства приехал на Итуруп — один из четырех островов, на которые претендует Япония. Это вызвало традиционно негативную реакцию Токио. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида пригласил в МИД российского посла Евгения Афанасьева и передал ему протест.

Несмотря на это премьер-министр Японии заявил, что он "будет продолжать диалог с Владимиром Путиным" для решения территориального вопроса.

В субботу на пресс-конференции о намерении продолжать диалог с Россией заявил и министр иностранных дел Кисида, подтвердив планы своего визита в Москву и визита российского президента в Токио, не указывая при этом конкретных дат.

Япония претендует на четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение данных островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.