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    ​Премьер Великобритании поставил РФ в один ряд с ИГИЛ

    Дэвид Кэмерон призвал соблюдать минские договоренности

    Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Европа сегодня противостоит глобальным вызовам, одним из которых являются попытки России изменить границы государств и ее агрессия в Украине.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступая на 10-й международной конференции по проблемам безопасности GLOBES 2015 в столице Словакии Братиславе.

    В числе прочих вызовов он назвал терроризм, поддерживаемый группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта", или сочетание "несостоятельных государств и преступных банд" в Северной Африке, которые выгоняют тысячи людей из домов.

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