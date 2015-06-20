​Премьер Великобритании поставил РФ в один ряд с ИГИЛ

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Европа сегодня противостоит глобальным вызовам, одним из которых являются попытки России изменить границы государств и ее агрессия в Украине.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступая на 10-й международной конференции по проблемам безопасности GLOBES 2015 в столице Словакии Братиславе.

В числе прочих вызовов он назвал терроризм, поддерживаемый группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта", или сочетание "несостоятельных государств и преступных банд" в Северной Африке, которые выгоняют тысячи людей из домов.