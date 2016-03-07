Премьер Турции представит ЕС новые предложения по миграции

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Премьер Турции Ахмет Давутоглу представит в понедельник лидерам ЕС новые предложения по разрешению миграционного кризиса, которые выходят за рамки прежних обязательств в этой сфере, которые давала Анкара.

Как сообщает Report, об этом заявил в Брюсселе, где проходит саммит ЕС - Турция, представитель главы турецкого правительства на условиях конфиденциальности.

"Мы представляем сегодня новую идею, направленную на то, чтобы серьезно взяться за решение проблемы и разрешить ее, - цитирует слова представителя турецкого премьера агентство Reuters. - Это предложение включает новые элементы". При этом он не привел детали новых предложений Турции.