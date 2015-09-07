Премьер Турции пообещал очистить территорию страны от террористов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу пообещал сделать все, чтобы очистить территорию страны от боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Начиная со 2 сентября мы проводим операцию по зачистке территории от боевиков в провинции Хаккари в районах Даглыджа, Камышлы, Юксекова. Вчера в Даглыджа она усилилась. Эти горы будут зачищены от террористов. Террористы покинут горы, леса, долины нашей страны. Это будет сделано. Мы продолжим делать всё для этого", - заявил Давутоглу журналистам в Анкаре.

Премьер добавил, что страна столкнулась с одновременными атаками террористов именно после парламентских выборов 7 июня, "когда… народ сделал демократический выбор". Он призвал все оппозиционные парламентские партии к сотрудничеству по борьбе с террором.

"Призываю оппозиционные партии: давайте оставим мелкие политические счёты. Только совместно, плечом к плечу, мы должны бороться с терроризмом", - подчеркнул он.

Накануне две бронемашины с турецкими военными были взорваны на придорожных минах, заложенных боевиками РПК в уезде Даглыджа провинции Хаккари на юго-востоке страны. Погибли 16 человек, шесть получили ранения.





