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    Премьер Турции отложил визит в Иорданию из-за взрыва в Анкаре

    Поездка Ахмета Давутоглу была запланирована на вторник, 15 марта

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отложил визит в Иорданию из-за взрыва в столице страны Анкаре. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Взрыв произошел в 19.45 мск на автобусной остановке у одного из офисов премьер-министра в центре столицы в момент большого скопления людей. Жертвами взрыва заминированного автомобиля стали 34 человека, 125 получили ранения.

    Изначально поездка Давутоглу была запланирована на вторник, 15 марта. Теперь визит турецкого премьера в Иорданию перенесен на более позднюю дату. Новая дата поездки не сообщается.

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