Премьер Турции обвинил Франциска в заговоре против правящей партии

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил Папу Римского Франциска в том, что он вступил в заговор против правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в связи с высказыванием понтифика о "геноциде армян", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время против нас создается фронт зла. Папа попал в ловушку, присоединившись к этому заговору", - сказал Давутоглу на конференции ПСР в Анкаре в среду.

По его словам, в заговоре участвуют оппозиционные Народно-республиканская и Народно-демократическая партии, которые турецкий премьер назвал "зарубежными проектами".

"Мы готовы обсуждать исторические вопросы, но мы не позволим оскорблять граждан нашей страны на протяжении всей ее истории", - добавил он.

Давутоглу напомнил, что Османская империя в XV веке дала приют испанским евреям, которых преследовала "католическая инквизиция".

Напомним, во время воскресной мессы в соборе Святого Петра в Ватикане Франциск охарактеризовал мучения, перенесенные в начале прошлого столетия армянами, сирийскими католиками и православными, ассирийцами и греками, как "первый геноцид ХХ века". Это высказывание Франциска вызвало возмущение турецких властей. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу назвал это выступление неуместным и неприемлемым, а президент Турции Эрдоган - грубой ошибкой Папы. Анкара немедленно отозвала своего посла из Ватикана для консультаций.