Премьер Словакии призвал собрать внеочередной саммит ЕС после нападений в Кельне

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал созвать внеочередной саммит ЕС после нападений в Кельне 31 декабря, сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, Словакия будет просить президента Европейского cовета Дональда Туска и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера ускорить усиление контроля внешних границ ЕС.

Ранее стало известно, что в Германии полиция расследует информацию о нападениях на женщин в центре Кельна в канун Нового года.

Полиция установила личности 32 нападавших в ходе беспорядков в Кельне, 29 из них являются мигрантами, имеющими вид на жительство в ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала дать жесткий ответ на нападения на женщин в Кельне.