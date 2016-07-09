​Премьер Словакии попросил оппозицию "перестать вредить" собственной стране

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/Словацкий премьер Роберт Фицо обратился в пятницу к лидерам оппозиционных партий с призывом "перестать вредить" собственной стране во время ее председательства в Евросоюзе, сообщил братиславский сайт Teraz,как передает Report.

"Хочу попросить словацкую оппозицию, чтобы перестала вредить словацкому председательству в ЕС (началось 1 июля – ред.) деструкцией и распространением ненависти", — сказал Фицо.

Он добавил, что "это не председательство правительства или входящих в его состав партий, это председательство Словакии". "И я был уверен, что это обязывает всех нас сомкнуть ряды и вести совместные действия", — отметил он.

Участники митингов, прошедших в понедельник и на прошлой неделе в двух крупнейших городах Словакии, Братиславе и Кошице, потребовали отставки премьера Роберта Фицо и главы МВД Роберта Калиняка, обвиняя их в содействии коррупции. Кроме того, по требованию оппозиции в последние три недели состоялись два внеочередных заседания парламента для рассмотрения отставки Калиняка, на этой неделе оппозиция безуспешно попыталась собрать депутатов с целью отправить в отставку главу МВД и премьера.

По мнению оппозиции, Фицо по низкой цене снимает квартиру у владельца элитного жилого комплекса в центре Братиславы Ладислава Баштернака, который построил там виллы на государственные средства, якобы полученные путем мошенничества с уплатой НДС. По данным той же оппозиции, глава МВД ранее активно сотрудничал в бизнесе с Баштернаком, а теперь, возможно, способствует ему в уходе от ответственности.

"Думаю, все понимают, что нынешнее председательство (в ЕС – ред.) кое в чем более сложное, и кладет дополнительную нагрузку на правительство Словакии по сравнению с нормальными обстоятельствами", — подчеркнул в своем выступлении в пятницу Фицо, имея в виду ситуацию в Европе после референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

Словацкие СМИ в связи с критикой руководства правительства со стороны оппозиции сообщают о схожей истории, случившейся в марте 2009 года в Чехии, где под давлением социал-демократов правоцентристское правительство премьера Мирека Тополанека ушло в отставку в самый разгар председательства республики в Евросоюзе.