Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Российский премьер Дмитрий Медведев призвал Украину платить по счетам, прежде всего российским, если она хочет жить на европейском уровне.

Нынешнее украинское руководство пришло к власти на волне беспорядков, начавшихся после решения президента Виктора Януковича приостановить подготовку ассоциации с ЕС. Янукович в феврале был отстранен от власти, а Верховная рада сформировала новое правительство. Новые власти подписали соглашение об ассоциации, которое вступило в силу в ноябре, но его экономическая часть (о зоне свободной торговли) пока не применяется. Восточные регионы провозгласили суверенитет, киевские власти в ответ начали там военную спецоперацию.

"Лучший способ доказать, что мы в России уважали и уважаем Украину как суверенное государство, — это признание за ней права на сделанный выбор. Но Украине необходимо помнить, что любой выбор — это прежде всего большая ответственность. В сытом европейском будущем надо много работать, а не "скакать" (один из символов проевропейских протестов). Хотите жить, "как в Европе", — научитесь платить по счетам. Для начала — по российским", — заявил Медведев в "Независимой газете".