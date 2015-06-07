Премьер Молдавии пригрозил уйти в отставку

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич заявил, что уйдет в отставку, если президент и парламент страны не предпримут мер для увольнения всего состава Генпрокуратуры, Нацбанка и Национальной комиссии по финансовому рынку, соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте правительства, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее Габурич, представляя отчет о своей деятельности за 100 дней, выразил сожаление, что не обладает достаточными полномочиями для борьбы с коррупцией в стране. В его обращении к президенту Николаю Тимофти и спикеру законодательного собрания Андирану Канду отмечается, "что страну разъедает коррупция, финансовая система кровоточит, а цену платит каждый гражданин, а не виновные".

"Чтобы восстановить функциональность уполномоченных институтов в своих областях, требую увольнения всего состава генеральной прокуратуры, отставки всего состава Национального банка, отставки всего состава Национальной комиссии по финансовым рынкам. В противном случае я уйду в отставку", — заявил Габурич.

Премьер в своем обращении подчеркнул, что "вся финансовая система Республики Молдова находится в опасности, а правительство лишено соответствующих рычагов воздействия". Глава правительства также отметил, что не желает быть сторонним наблюдателем сложившейся ситуации.

"Не хочу пассивно наблюдать, как группы по интересам разрушают страну. Я ни с кем не веду переговоры о благосостоянии и будущем наших детей. От каждого из нас зависит судьба Республики Молдова", - говорится в обращении молдавского премьера.