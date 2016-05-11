Премьер-министра Новой Зеландии выгнали с заседания парламента

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Спикер парламента Новой Зеландии Дэвид Картер попросил премьер-министра страны Джона Кея покинуть заседание палаты за нарушения правил поведения в ходе дискуссии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Во время заседания представители оппозиции поспорили с Кеем по поводу его утверждения, что экологическая организация Greenpeace включена в так называемое "панамское досье".

Представитель Greenpeace спросил у премьера, почему он не хочет принести извинения за свои слова, на что Кей ответил, что ему не за что извиняться.

Когда разговор перешел на повышенные тона, спикер палаты отключил микрофон Кея и призвал участников спора к соблюдению порядка, однако Кей продолжал что-то кричать своему оппоненту.

После этого спикер попросил премьера удалиться из зала заседаний. Он также отметил, что накануне премьер уже нарушал правила поведения в палате и получил предупреждение.